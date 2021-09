Classe 1970, appassionato di sport in generale, di calcio in particolare. Affascinato da sempre dalle statistiche legate allo sport. Allenatore di basket FIP e…

D opo la preoccupante gara di Salerno, c’era molta curiosità per misurare i progressi della squadra di Gasperini. I nerazzurri hanno risposto alla grande, sfoderando una prestazione degna della miglior Atalanta che conosciamo. Molto positiva la prova del debuttante Koopmeiners, mentre de Roon è tornato a dare equilibrio in mezzo al campo. Segnali più che incoraggianti sono arrivati anche da Demiral, così come Malinovskyi, in netta ripresa. Al solito ottima la prova di Pessina.