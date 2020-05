Atalanta, se parte Castagne... ecco un consiglio per gli acquisti: Karsdorp. Numeri, tecnica (e prezzo) sono ok

I n una recente intervista all’emittente belga Rtbf, il terzino dell’Atalanta Timothy Castagne ha rivelato come ha trascorso il periodo di quarantena in Italia e di come si trova a Bergamo («si vive bene»), ma ha anche rivelato che se potesse scegliere una destinazione futura, virerebbe decisamente sul campionato inglese. La Premiere League è una competizione più adatta alle sue caratteristiche ha poi proseguito Timothy, aggiungendo che non ha una squadra preferita in cui gli piacerebbe approdare. A lui andrebbero bene tutte, pur di mettersi alla prova in quello che considera il campionato più competitivo del mondo. Nessuna certezza dunque sulla sua permanenza, anzi, probabilmente un probabile addio visto le sue dichiarazioni e il mancato rinnovo del contratto che di fatto costringe Atalanta e Castagne all’addio. Ma il calcio moderno è fatto anche di cessioni, a volte come per quella del giocatore belga, anche dolorose, visto le ottime prove sin qui offerte da Castagne. Precisiamo che al momento non c’è ancora nessuna certezza, ne in un senso ne nell’altro. Sicuramente se Timothy decidesse di cambiare aria, non faticherebbe comunque a trovare una nuova squadra ed al contempo, l’Atalanta potrebbe mettere a segno l’ennesima plusvalenza, visto che l’attuale valutazione del terzino belga è di 16 milioni (Transfermarkt). La sua sostituzione richiederebbe un profilo di livello, con un costo adatto ad una squadra come l’Atalanta, che pur navigando nelle parti alte della classifica, non intende operare sul mercato come una big. È un modo di operare spesso ha rimarcato il suo patron Antonio Percassi: niente spese folli per i giocatori. I nerazzurri hanno già sondato il terreno per il bravo terzino del Genk, Joakim Mahele, il cui profilo abbiamo già trattato in un precedente articolo qui su Corner. Ma ovviamente, mentre il calcio nostrano è ancora impantanato tra discussioni di formule e protocolli legati alla “ripartenza”, a noi è sembrato utile indagare ancora tra i profili emersi per sostituire Castagne e ci siamo imbattuti in uno particolarmente interessante. Si, questa volta non vi proponiamo una lista infinita di nomi, bensì uno solo e per giunta già testato dal nostro campionato.