Atalanta secondo attacco, ma i dati della difesa migliorano di più: ecco l’analisi e il confronto delle 9 statistiche chiave

S ono passate tre giornate dalla nostra ultima analisi dei numeri della Serie A. Abbiamo lasciato un’Atalanta in ripresa, reduce dalla vittoria in rimonta sulla Roma. Come saranno cambiati i numeri dopo le ultime partite con Bologna, Sassuolo e Parma? Per chi si fosse perso le puntate precedenti (le trovate nell’archivio di Corner), stiamo analizzando l’evoluzione dei numeri in media delle sette squadre più forti del campionato, secondo nove statistiche fondamentali: tiri in porta subiti, xG subiti, palle recuperate, possesso palla, passaggi riusciti, passaggi chiave, tiri in porta, xG prodotti e dribbling riusciti. In questa puntata troverete cinque colonne, che corrispondono alla media ottenuta alla quinta, decima, quattordicesima, quindicesima e sedicesima giornata.