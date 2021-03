Atalanta-Spezia, match analysis. Cosa ha fatto Italiano per fare la partita. E cosa hanno fatto i campioni per deciderla

Primo tempo

Il primo tempo tra Atalanta e Spezia si è giocato su ritmi molto alti. La squadra di Italiano si è fatta preferire per freschezza rispetto ad un Atalanta più compassata del solito. Difficile parlare di sorpresa, perché la formazione di italiano gioca con questa intensità da ormai 26 partite in A, e così in effetti aveva fatto anche nella gara d’andata.