Atalanta-Spezia, preview tattica. Pressione, corsie laterali, inserimenti: il gioco di Italiano ricorda Gasp

U na delle sorprese dell’attuale stagione di serie A è sicuramente lo Spezia guidato in panchina da Vincenzo Italiano. La squadra bianconera incrocia nell’anticipo l’Atalanta di Gian Piero Gasperini, in un match che si presenta tutt’altro che facile per i nerazzurri. Per i liguri un campionato fin qui pieno di soddisfazioni, testimoniato dai 26 punti in classifica, frutto di 6 vittorie, 8 pareggi e 12 sconfitte. 33 i gol fatti (1.26 a partita), 47 quelli subiti (1.80 a partita). 30.97 gli xG prodotti, 43.48 gli xG subiti. I liguri hanno un’identità tattica ben definita. La squadra di Italiano gioca un 4-3-3 coraggioso, che ha portato i bianconeri a battere in campionato il Milan e il Napoli, quest’ultima vittoria ottenuta in dieci uomini. Sempre in inferiorità numerica, lo Spezia si è sbarazzato della Roma in Coppa Italia. Anche l’Atalanta ha saggiato nella partita d’andata la forza della formazione bianconera, capace di imporre il pari (0-0) ai nerazzurri. La gara era stata decisamente dominata dalla squadra di Gasperini (2.20 xG contro 0.59 xG), che però non era riuscita a segnare. Il modulo di riferimento del tecnico nato a Karlsruhe è il 4-3-3 (2.417 minuti), che ha utilizzato praticamente sempre in stagione se si escludono i soli 26 minuti giocati con il 4-3-2-1.