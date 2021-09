Atalanta, statistiche e classifiche dopo Villarreal. Palomino al top, ma Toloi ha l’Index più alto. Tabelle interattive

U n buon punto quello raccolto dall’Atalanta sul campo del Villarreal. Un punto che può diventare fondamentale in ottica qualificazione agli ottavi di finale, anche considerando l’inaspettata sconfitta del Manchester United, sul campo dello Young Boys. Torna l’analisi dei numeri ottenuti dai giocatori nerazzurri, in versione Champions League. Con qualche sorpresa nell’analisi delle prestazioni individuali. I dati confermano qualche difficoltà del centrocampo in alcuni momenti della partita, ma sottolineano anche lo splendido lavoro della difesa, oltre che degli esterni. Vediamo tutto nel dettaglio. Partendo, come sempre, dal rendimento nei duelli. Ancora una volta, a costo di sembrare ripetitivi, va esaltata la prestazione di José Palomino, che ha vinto 18 dei 25 duelli affrontati. Stato di forma pazzesco del difensore argentino. Lo stesso numero di duelli li ha affrontati Pessina, perdendone 12. Bene anche Rafael Toloi, con 15 vinti e solo 4 persi, ma anche Freuler, che ne ha vinti 10 su 18. Qualche difficoltà in più per Duvan Zapata, contro Torres e Albiol: 5 vinti e 12 persi, così come per Zappacosta, che ne ha vinti 2 su 9.