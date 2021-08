Atalanta, statistiche e classifiche. I primi dati InStat incoronano Palomino e «riabilitano» Ilicic. Tabelle interattive

I nizia una nuova stagione e Corner ha una novità per voi. Dopo ogni partita, vi racconteremo i dati della prestazione dei nerazzurri in un modo totalmente nuovo, con grafici interattivi, intuitivi, semplici da analizzare per il lettore. Abbiamo scelto le statistiche fondamentali su cui si baserà la nostra analisi: i duelli vinti e persi, le palle recuperate, i passaggi riusciti e sbagliati, le palle perse, i tiri nello specchio e fuori, gli xG prodotti. Per poi riassumere il tutto attraverso l’InStat index, ovvero un indice (frutto di uno specifico algoritmo elaborato da InStat) che ci permette di dare un voto statistico alla prestazione di ogni singolo giocatore. Sabato sera la vittoria sul Torino, una vittoria sofferta, arrivata nei minuti di recupero. Cerchiamo di capire quali sono i giocatori ad aver fatto meglio di altri, chi è già in forma e chi crescerà nelle prossime settimane. Con qualche sorpresa, perché i dati non mentono.