Atalanta, studiamo il calcio di De Zerbi. Possesso, gioco corto, aggressività. Ma al suo Sassuolo spesso manca equilibrio

L’ Atalanta di Gasperini si appresta ad affrontare l’ultimo ciclo di partite, che sanciranno in quale delle tre competizioni europee i nerazzurri giocheranno la prossima stagione. L’avversario di turno, ovvero il Sassuolo di Andrea de Zerbi, è sicuramente la squadra più in forma del gruppetto delle cinque avversarie, come abbiamo potuto peraltro vedere nell’approfondimento di metà settimana (leggilo QUI ). Per i neroverdi 52 punti in classifica, frutto di 14 vittorie, 10 pareggi e 9 sconfitte. Ottava posizione occupata in Serie A, alle spalle della Roma, e rinnovate ambizioni europee alimentate dalle ultime quattro vittorie di fila. 55 le reti sin qui segnate (ottava in A), e 51.73 xG prodotti (ottava anche in questa speciale classifica). Meno positiva la fase di non possesso. Il Sassuolo ha subito 50 reti (48.78 xG conceded) ed è la dodicesima difesa del campionato.