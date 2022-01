Atalanta-Torino è anche Gasp-Juric. Il confronto statistico: attacco super contro l’allievo che difende più del maestro

Senza Belotti, la stella dei granata, la squadra ha tenuto e si trova ora all’undicesimo posto in classifica, a sette punti di distanza dalla zona Conference League e con quattordici lunghezze di vantaggio sulla zona retrocessione. Poteva andare decisamente peggio vista la rosa a disposizione. Torna su Corner il confronto statistico, verso il primo appuntamento del 2022. Per capire sotto quali aspetti l’Atalanta è superiore al Torino, ma soprattutto per sapere in anticipo in quali statistiche ha fatto peggio, in questo campionato, della squadra di Juric.