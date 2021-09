Atalanta, tutte le classifiche: Freuler resta il migliore stagionale, salgono Toloi e Freuler. Miranchuk sul fondo

D opo il primo turno infrasettimanale del campionato tornano le statistiche, per capire chi ha fatto bene e chi male nella bella vittoria dell’Atalanta con il Sassuolo. La squadra di Gasperini è tornata ad attaccare come la conoscevamo, arrivando finalmente in doppia cifra nei tiri verso la porta avversaria. È stata buona anche la precisione nei passaggi, indicatore fondamentale per capire la lucidità della squadra. È un’Atalanta in crescita per brillantezza e intensità, i numeri ne sono la prova. Le statistiche, ma soprattutto la valutazione dell’InStat index, confermano poi le sensazioni sui singoli: buona la prova di Demiral, ottimo Koopmeiners in mezzo al campo. Soprattutto, poi, gli esterni, che sono sempre più fondamentali nel lato offensivo del campo, arrivando a calciare molto di più rispetto a giocatori come Malinovskyi e Ilicic.