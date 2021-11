Atalanta, tutte le classifiche. Index stagionale: Palomino avvicina Toloi in vetta. Allarme de Roon, ancora in calo

P oteva andare meglio, poteva andare peggio. Si può riassumere così Young Boys-Atalanta, una partita dalle mille emozioni, in particolare nell’ultima mezz’ora. La squadra di Gasperini è partita forte, ma poi ha perso lucidità e concentrazione, come ammesso dallo stesso allenatore dopo la partita. Rischiando di buttare tutto all’aria nel finale. Perché gli svizzeri non hanno mai mollato, sono rimasti dentro la gara, senza mai sentirsi sconfitti. E hanno sfiorato l’impresa. Qualche attenuante c’è: lo Young Boys non giocava da più di due settimane, l’Atalanta da tre giorni e, prima, ha avuto più di metà squadra in viaggio con le nazionali. Per non parlare del campo sintetico, che non è proprio andato giù ai nerazzurri: Zapata ha parlato di enorme stanchezza a causa dell’eccessiva durezza del terreno di gioco. Attenzione, però: il Villarreal, a Berna, ha vinto 4-1. Lasciamo parlare i numeri, per capire cos’ha funzionato e cosa no.