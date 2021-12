Atalanta, tutti i dati tecnici di Musso e il confronto con Gollini: ecco in cosa è meglio (e in cosa no) l’argentino

Questo nonostante qualche “più che evidente” passaggio a vuoto in queste prima parte di stagione. Nella questione, Gasperini si è espresso lapidariamente, dicendo che chi non riconosce in Musso un ottimo portiere, capisce poco di calcio. Va però anche detto che questa sua uscita è in parte dovuta al fatto che l’arrivo di Musso è stato fortemente caldeggiato proprio dal tecnico orobico, che nell’ultimo periodo era entrato in rotta con Gollini. Di fronte al grande investimento fatto dalla società su sua specifica richiesta, stupirebbero ora delle dichiarazioni diverse. Per questa volta dunque, non daremo troppo peso alle dichiarazioni di Gasperini. Entriamo ora nel dettaglio di questo approfondimento.