P er analizzare la gara tra Atalanta e Bologna, non si può non partire da una considerazione. Quando in una gara dopo 15 minuti, una squadra si trova «clamorosamente» in vantaggio per 4 a 0, oltre alla marcata disparità della forza delle due formazioni in campo, uno dei due allenatori deve aver commesso qualche errore macroscopico nell’interpretare o leggere le difficoltà che avrebbe incontrato nella partita. Nel nostro caso l’allenatore in questione è sicuramente Sinisa Mihajlovic.