Atalanta-Udinese, match analysis. La novità-bis di Gasperini: vantaggi e svantaggi. E quel finale che fa riflettere

L’ Atalanta di Gasperini è tornata a macinare punti in campionato. Dopo la sosta imposta dalle gare di qualificazioni ai mondiali di Qatar 22, i nerazzurri si sono sbarazzati dell’ostica Udinese di Gotti. L’Atalanta si è trovata per due volte a gestire un doppio vantaggio, ma non è mai riuscita a chiudere definitivamente la partita, ed ha sofferto (forse più del dovuto) nei minuti finali della gara. Gasperini ha deciso di rendere difficile la vita ai giornalisti (chi vi scrive in primis) che si devono occupare di “prevedere” lo schieramento iniziale. Se ad inizio settimana aveva dichiarato che non vi erano “motivi validi per cambiare il dispositivo tattico” che aveva regalato fin qui tante soddisfazioni (pre tattica ?), negli ultimi giorni deve essere successo qualcosa che deve avergli fatto cambiare bruscamente idea.