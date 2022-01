Atalanta-Venezia, match analysis: decisiva la qualità delle «seconde linee». Pezzella, la crescita è continua

Classe 1970, appassionato di sport in generale, di calcio in particolare. Affascinato da sempre dalle statistiche legate allo sport. Allenatore di basket FIP e…

V enezia ed Atalanta hanno dato vita al primo ottavo di finale di Coppa Italia. La squadra di Gasperini è riuscita a qualificarsi piegando per 2-0 il Venezia in una gara combattuta. Il risultato è rimasto in bilico fino ad una manciata di minuti dalla fine, grazie soprattutto alla buona prestazione della squadra di Zanetti. Gli arancio neroverdi non si sono mai arroccati ed hanno cercato di giocarsela alla pari contro l’Atalanta, che seppur rimaneggiata era di una categoria (ci riferiamo alla qualità dei suoi giocatori) superiore rispetto ai lagunari.