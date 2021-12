Atalanta-Venezia, match analysis. L’intesa di Hateboer, gli inserimenti di Pasalic: Gasp cambia per non cambiare

Classe 1970, appassionato di sport in generale, di calcio in particolare. Affascinato da sempre dalle statistiche legate allo sport. Allenatore di basket FIP e…

P er l’Atalanta ennesimo impegno infrasettimanale della stagione. Nella gara valevole per la quindicesima giornata di Serie A, i nerazzurri hanno affrontato il Venezia di Zanetti. Per gli uomini di Gasperini era necessario approfittare dello scontro contro i lagunari per mantenere o addirittura allungare il distacco sulle inseguitrici, con un occhio rivolto però anche alla testa della classifica. I nerazzurri che hanno praticato un po’ di turnover ad inizio gara, hanno da subito impresso i giusti ritmi alle proprie giocate ed hanno schiantato il Venezia nel giro di cinque minuti, con una doppietta realizzata da Pasalic. Nella ripresa poi l’Atalanta ha ulteriormente dilatato il vantaggio in una partita priva di particolari spunti tattici.