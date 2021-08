Atalanta verso il Torino con la grana Zapata (out un mese). Gli assenti, i moduli, e i granata che faticano con Juric

L a gara di sabato sera (ore 20:45) contro il Torino, sancirà la fine del periodo di preparazione estiva e l’inizio della nuova stagione agonistica dei nerazzurri. L’Atalanta giungerà a questo primo appuntamento con qualche problema di formazione legato a diverse situazioni. Si dovranno infatti sostituire i giocatori che hanno rimediato delle squalifiche nell’ultima gara della scorsa stagione. Si dovrà inoltre fare i conti con i nuovi arrivi e rimediare anche a qualche assenza dovuta ad infortunio o convalescenza. Cominciamo dai giocatori squalificati. L’ultima giornata dello scorso campionato ha lasciato pesanti strascichi. I nerazzurri all’esordio si ritroveranno senza Toloi, Freuler e de Roon, e in attacco senza Zapata . Per l’olandese inoltre si dovrà aspettare addirittura la quinta giornata di campionato per rivederlo in campo. L’Atalanta sarà dunque priva della coppia di centrali di centrocampo, un problema noto da tempo e che si somma ad una situazione complessa che si è trascinata per l’intera stagione scorsa. Ai due “titolarissimi” infatti l’Atalanta non ha ancora tra le riserve giocatori tali da sostituirli senza che se ne avverta il peso della loro assenza. Intendiamoci, Gasperini ha diverse soluzioni in grado di colmare l’assenza dei due, ma il rendimento degli “adattati” nel corso della passata stagione non ha mai soddisfatto completamente. Per giocare in quella posizione nel modulo di Gasperini, servono capacità dinamiche, di resistenza e qualità da incontrista non indifferenti. Soprattutto l’olandese è in grado di coprire in maniera eccellente gli sganciamenti offensivi dei difensori nerazzurri, o di mettere una toppa nelle situazioni di squilibrio che si vengono a creare nell’arco dei novanta minuti. de Roon è il vero equilibratore della formazione nerazzurra.