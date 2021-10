Atalanta-Young Boys: i dati incoraggiano Maehle. InStat Index: dietro Toloi e Freuler sale Pessina. Tabelle interattive

D opo due partite l’Atalanta è in testa al suo girone di Champions League. Soprattutto, dopo otto partite stagionali, la squadra di Gasperini è in grande crescita, settimana dopo settimana. La sfida con lo Young Boys nascondeva parecchie insidie, ma i nerazzurri hanno giocato una partita praticamente perfetta dal punto di vista tattico. Agli svizzeri è stata concessa solo una mezza occasione da gol, per il resto è stato quasi un dominio, in una sfida giocata soprattutto nella trequarti campo offensivo. L’ultimo capitolo dell’analisi di Atalanta-Young Boys riguarda i numeri messi a segno dai giocatori nerazzurri, che vediamo nel dettaglio.