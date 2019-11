Attenta, Atalanta. Ranieri sta «aggiustando» la Samp, e i dati sono ok

C on la vittoria della scorsa domenica a Ferrara, la Sampdoria di Claudio Ranieri ha lasciato l’ultimo posto in classifica. Dall’arrivo del tecnico romano sulla panchina dei blucerchiati, la Sampdoria ha raccolto 5 punti (1 vittoria e 2 pareggi) degli 8 che ha attualmente in classifica. Nelle 4 gara sotto la conduzione tecnica di Ranieri la Sampdoria si è schierata con tre moduli diversi : 4-4-2 utilizzato contro la Roma (0-0) e contro il Bologna (2-1 per i felsinei), 4-3-1-2 contro il Lecce (1-1), 4-2-3-1 contro la Spal (0-1 per i blucerchiati). Per capire meglio l’influenza del nuovo tecnico sui blucerchiati, analizzeremo di seguito alcuni dati prima di addentrarci nell’analisi di moduli e giocatori.