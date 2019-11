U n’ora prima dell’inizio di Atalanta-Juventus, sorpresa: Muriel in panchina, con Gomez e Pasalic gioca Barrow titolare. Non scendeva in campo dall’inizio da quasi un anno, dalla partita in trasferta contro il Sassuolo a fine dicembre 2018. Tante aspettative, qualche dubbio sulla presenza di un classe 1999 fin da subito, contro la prima in classifica. Soprattutto perché il rendimento dell’attaccante originario del Gambia non aveva convinto nell’ultimo periodo.