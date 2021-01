Bentornata Atalanta. Preview tattica sul Sassuolo: «costruisce» dal basso. Il quarto posto? Per i dati è esagerato

D opo la breve sosta per le vacanze natalizie, l’Atalanta di Gasperini è chiamata al difficile impegno contro il Sassuolo allenato da De Zerbi, che è la “sorpresa” di questo primo scorcio di stagione. Prima di addentrarci nell’analisi di numeri dei nero-verdi, cerchiamo di cercare di capire l’idea di gioco che il tecnico bresciano sta cercando di trasmettere ai sui ragazzi, utilizzando i concetti da lui stesso esposti, durante un webinar tenuto per l’AIAC (Associazione Italiana Allenatori Calcio), dal titolo “perché costruire dal basso”. Secondo il tecnico bresciano, la costruzione dal basso porta diversi vantaggi, il primo dei quali è quello di far avanzare gli avversari di molti metri sul campo, attratti dalla possibile conquista della palla in zone sensibili. La costruzione bassa è necessaria se si vogliono avere più spazi in avanti.