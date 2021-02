Classe 1970, appassionato di sport in generale, di calcio in particolare. Affascinato da sempre dal…

L a vittoria del Napoli contro la Juventus nella serata di sabato ha reso obbligatorio per gli uomini di Gasperini vincere sul campo del Cagliari. Nonostante i soliti problemi di formazione, soprattutto sull’esterno di destra (ancora fuori Hateboer, ed in avvio di gara anche Maehle), l’Atalanta ha dato vita ad una gara non brillante ma di spessore, che alla fine l’ha vista imporsi per 1-0 contro i rossoblù di Eusebio Di Francesco.