Champions, l’algoritmo «gioca» le sfide dell’Atalanta. Ecco i calcoli (sorridete...)

D opo un’estate passata a immaginare le possibili avversarie in Champions League, l’urna di Montecarlo alle 18:53 del 29 agosto ha rivelato ai tifosi dell’Atalanta i nomi delle sue rivali : Manchester City, Dinamo Zagabria e Shakthar Donetsk che assieme ai nerazzurri compongono il Gruppo C. Una volta rivelati i nomi delle avversarie, la curiosità ha lasciato spazio al raziocinio. Ora i tifosi dell’Atalanta vogliono capire quali possano essere le reali ambizioni dei nerazzurri. Ci sarà tempo per conoscere meglio il gioco delle nostre avversarie quando ci avvicineremo a ciascuna delle sfide, ma ora nell’immediato è tempo di ragionare sul valore assoluto di queste squadre. Per aiutarci in questo, utilizzeremo l’Elo rating, che abbiamo illustrato quest’estate (leggi QUI l’articolo) e che rende possibile comparare per livello di forza assoluta squadre di campionati diversi. L’Elo Rating (d’ora in poi Elo) è in grado di esprimere attraverso un solo numero (calcolato con un algoritmo) la forza assoluta di una squadra in un preciso «momento» temporale. Vi siete incuriositi? Vediamo dunque questo rating applicato al girone C della prossima Champions League.