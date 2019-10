Che sfida: il Napoli è primo per possesso palla, e secondo (all’Atalanta... ) per tiri

M ercoledì sera al San Paolo si affronteranno Napoli e Atalanta per quello che è considerato il «big match» della decima giornata di Serie A. Se l’Atalanta ha avuto una brillante partenza in campionato ed un percorso privo di soddisfazioni in Champions, le ha fatto da contraltare il Napoli di Carlo Ancelotti che ha avuto un avvio in sordina in campionato (chiaramente rispetto alle attese che la vogliono primeggiare per lo scudetto) e un brillante percorso in Champions che vede il Napoli saldamente in testa al proprio girone e protagonista della superba vittoria ai danni del Liverpool di Klopp campione d’Europa.