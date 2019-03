Chiesa, non solo tuffi: è un giocatore universale. Attenta, Atalanta

D ribbla, corre, contrasta, recupera palla, trascina i compagni, «cerca» calci di rigore. Federico Chiesa è sicuramente il giocatore più rappresentativo della Fiorentina, prossima avversaria dell’Atalanta nella sfida di domenica al Comunale. Il giocatore gigliato, classe 1997 (nato a Genova) e figlio di Enrico Chiesa ex giocatore di Serie A, inizia la sua carriera da calciatore nella Settignanese per poi passare all’età di 10 anni nelle giovanili della Fiorentina, dove gioca nelle formazioni allievi e poi Primavera, evidenziando doti fuori dal comune. Nel 2016/17 Paulo Sosa (all’epoca allenatore della Fiorentina) lo inserisce nella lista dei convocati per il ritiro estivo. Il tecnico portoghese ripone nel classe 97 una fiducia estrema, tanto da schierarlo come titolare nella prima giornata di campionato contro la Juventus. Nel corso della stagione 2016/17 esordisce anche in Europa League.