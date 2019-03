Chievo, tutti i dati e le mappe di un fanalino proprio spento

I l Chievo Verona di mister Di Carlo, chiude la classifica di Serie A con 10 punti ed a 12 lunghezze di distanza dall’Empoli di mister Andreazzoli che occupa la diciassettesima (ed ultima valida per restare nel massimo campionato) piazza della Serie A. I gialloblu, con soli 20 reti realizzate, hanno (a pari merito con il Frosinone) il peggior attacco, e con 53 reti subite (a pari merito con l’Empoli) la peggior difesa della Serie A. Come se tutto questo già non bastasse, i toscani marcano un ulteriore record negativo: dopo 26 giornate sono riusciti a vincere una sola gara.