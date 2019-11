Come battere la Dinamo? Atalanta, ecco come ha fatto Guardiola

L a sfida con la Dinamo Zagabria, rappresenta l’ultima chance per gli uomini di Gasperni di poter proseguire il cammino in Europa. Sia che si ambisca a conquistare gli ottavi di finale di Champions League, o si pensi ai più possibili sedicesimi di finale di Europa League, la sfida contro i croati ha un solo possibile risultato: la vittoria. Della sfida d’andata e di come i croati abbiano «giocato» sui punti deboli dei nerazzurri, abbiamo già lungamente parlato in svariate analisi qui su Corner. Abbiamo deciso dunque di concentrarci su un’altra gara giocata in questa Champions League dagli uomini di Bjelica, ovvero, quella disputata lo scorso primo ottobre all’Etihad Stadium contro il Manchester City di Pep Guardiola. Una gara che per certi versi potrebbe avere molti punti in comune con la sfida di San Siro. I croati potrebbero interpretare allo stesso modo la gara contro l’Atalanta, visto che per gli uomini di Bjelica conterà soprattutto non perdere per estromettere gli uomini di Gasperini dal prosieguo della stagione europea.