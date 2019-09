D opo la prima parte di questa analisi, dedicata al confronto delle gare tra Spal e Atalanta di questa e della passata stagione, tocca in questa seconda analisi al «doppio» confronto con il Torino. Mazzarri ha schierato il suo Torino (domenica scorsa) con il modulo 3-4-3 (mantenuto per tutta la gara), esattamente come fece lo scorso anno per i 70 minuti iniziali per poi passare ad un più prudente 3-4-2-1 nei minuti finali. Vediamo dunque quali differenze sono emerse nel gioco dell’Atalanta.