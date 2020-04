Come cercare il vice Ilicic? La risposta del database: 7 giocatori da studiare. Mancini di talento, prezzi fattibili (2)

D opo esserci concentrati nella prima parte di questo scritto sulle caratteristiche principali di Ilicic, che sarebbe bene trovare replicate almeno in parte nel suo possibile sostituto, e aver rimarcato quelle che riteniamo più importanti, in questa seconda parte andremo ad analizzare i giocatori proposti dal database. E’ bene, prima di suscitare critiche, precisare che questa è un’analisi puramente basata sui dati, e che come spesso fanno i board delle squadre, serve solo per «scremare» i pretendenti, i quali vengono successivamente sottoposti al severo giudizio critico degli osservatori. Va inoltre ricordato che pur avendo impostato i filtri nella maniera più appropriata possibile, il database offre soluzioni a volte «esotiche», ovvero giocatori in grado di giocare nelle porzioni di campo evidenziate, ma che lo fanno da adattati. Ma diamo un’occhiata alla tabella coi nomi.