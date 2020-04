Come cercare il vice Ilicic? Mancino, dribbling, età giusta: ecco come proviamo a scovare il nome giusto (1)

N ell’ultima sessione di mercato l’Atalanta ha completato numericamente una rosa già forte, lavorando maggiormente sulle seconde scelte e in prospettiva. Ma se la squadra ora presenta almeno due soluzioni per ogni ruolo, dal mercato di gennaio non è arrivato il «sostituto» di Ilicic, invocato a gran voce da più parti. Lo sloveno è un top player e guida molte classifiche di prestazione sia in Italia che in Europa. Questo rende complicato trovare un sostituto all’altezza, per due ragioni: la prima, è che ovviamente un top player ha numeri difficilmente replicabili; la seconda, riguarda invece gli elevati costi di mercato quando si individua il profilo adatto. Le due situazioni sopracitate impongono delle scelte. Per trovare il sostituto di Ilicic (a cifre molto più basse e adatte alle casse dell’Atalanta) bisogna scegliere profili sui quali lavorare in prospettiva (avrebbero poi garantito il minutaggio adeguato?) o giocatori che eguagliano lo sloveno in alcune caratteristiche e rendono meno in altre. Quest’ultimi profili impongono anche delle scelte tattiche sulle quali dovrebbe lavorare Gasperini per «modificare» e «plasmare» il gioco dei nerazzurri con il sostituto di Ilicic in campo. Nelle righe che seguono, cercheremo di individuare quindi dei profili già «pronti» adatti al club nerazzurro.