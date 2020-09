Come si «misurano» i gol? La scienza applicata al calcio ha prodotto l’indice «Sih». Ecco come funziona

L’ universo dei dati e delle informazioni che se ne possono ricavare nel panorama calcistico è uno scenario in continua espansione e di smisurata competitività. L’informazione anche in questo contesto è «potere», e ogni società e/o direttore sportivo che vogliano rimanere competitivi ad alti livelli, devono saper gestire questa massa di conoscenze preferibilmente prima degli altri club. Optasport, Amisco, Wyscoutu, Hudl, Prozone, Instat, Sport7, Statsbomb e StatDNA, sono solo alcune delle aziende che forniscono gli strumenti informatici più utilizzati dalle società per valutare oggettivamente le prestazioni dei calciatori di tutto il mondo. Prima ancora di intraprendere lunghi viaggi per vedere dal vivo il giocatore individuato, queste piattaforme offrono la possibilità di valutare e misurare le prestazioni del profilo desiderato con un semplice click. Si possono vedere intere partite non solo dei campionati più conosciuti, bensì anche di quelli che si disputano dall’altra parte del mondo. Così come si può scendere nelle divisioni minori di ciascun paese, per dare un’occhiata, e valutare se qualche talento è “sfuggito” allo scouting degli altri club. Allo stesso modo si possono isolare e vedere in un’unica clip della durata di qualche minuto le azioni di un unico giocatore, o addirittura leggere relazioni già compilate da tecnici professionisti sul calciatore seguito. Ovviamente le aziende citate sopra si confrontano per fornire dati sempre più accurati ai loro clienti. Nuovi indici per tracciare le prestazioni dei giocatori in fase di «possesso» e di «non possesso» vengono sfornati continuamente.