C omincia con un inciampo la tournée inglese dell’Atalanta. Contro i modesti gallesi dello Swansea (Championship) non basta ai nerazzurri una evidente superiorità tecnica per vincere la gara. La testa in questo particolare momento della preparazione lancia messaggi ai «legnosi» muscoli delle gambe, che puntualmente, sembrano ignorarli. Il risultato è che l’Atalanta non è mai in grado di imprimere alla gara i ritmi vertiginosi ai quali ci ha abituato nel corso delle passate stagioni, e con il passare dei minuti (complici anche le sostituzioni) perde lucidità e punti di riferimento sino a soccombere con l’autorete di Hateboer e l’incornata di un Roberts lasciato colpevolmente libero nel cuore dell’area di rigore nerazzurra.