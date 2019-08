Cosa ha detto l’esordio? L’Atalanta c’è, ma senza Ilicic si «deforma». Guardate le mappe

L a Spal di Leonardo Semplici è una squadra organizzata ed anche se (per stessa ammissione del suo allenatore) ancora incompleta, era sicuramente uno degli avversari più scomodi da affrontare per l’Atalanta nella prima giornata di Serie A. Nella sua ultima uscita (in Coppa Italia contro la Feralpi Salò) i biancazzurri avevano mostrato alcune incertezze difensive (di reparto e non dei singoli) e Semplici in settimana aveva richiamato l’attenzione dei suoi giocatori su questo aspetto. La Spal ha obbedito e dato vita ad una gara molto accorta e tattica, dove l’asse Valoti - Di Francesco ha funzionato molto bene (nel primo tempo) fino a quando la Spal ha avuto benzina, per poi calare bruscamente nel finale di partita. Per gli spallini classico 3-5-2 in avvio di gara come mostrato dalla grafica sotto.