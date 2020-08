Cosa serve all’Atalanta per crescere ancora? Ecco l’analisi della rosa, reparto per reparto (e un’idea per il vice Ilicic)

D omenica 31 agosto l’Atalanta si ritroverà a Zingonia per iniziare a preparare la nuova stagione. In queste giornate di attesa, i giornali si riempiono di bilanci statistici della stagione appena conclusa e di voci di mercato che vanno a delineare i primi profili dei probabili acquisti. Ci abbiamo provato anche noi di Corner a immaginare la nuova Atalanta, partendo da una considerazione: la squadra agli ordini di Gasperini è reduce dalla miglior stagione di sempre, e quindi, per ovvie ragioni, difficilmente migliorabile nei suoi 14/15 giocatori titolari. La conferma di ciascuno di questi protagonisti, costituirebbe già di per sé un’operazione di mercato importante. L’Atalanta, nella stagione 2019/20, si è piazzata terza in Serie A ed è riuscita a entrare tra le prime 8 squadre d’Europa, raggiungendo le fasi finali di Champions League di Lisbona. Attualmente occupa la 14ª posizione a livello di ELO rating, con 1823 punti, dopo aver raggiunto la posizione più alta della sua storia (1843 punti e 10ª posizione in Europa) dopo la partita vinta contro il Parma. All’attuale posizione a livello tecnico, non corrisponde però e per ovvie ragioni, il 14° bilancio d’Europa. Per questo, e dopo aver mostrato agli occhi di mezzo mondo i suoi migliori giocatori, confermare la maggior parte di questi, sarebbe il primo tassello su cui impostare la nuova annata.