Cos’ha sbagliato l’Atalanta dallo 0-2 al 2-2. E come la stessa Atalanta ha imparato da se stessa. Match analysis, 2ª puntata

V i è piaciuto tutto della gara di Lecce? Se la risposta è sì, allora potete tranquillamente saltare il resto di quest’articolo. Se invece siete dei perfezionisti e pensate che anche quando si vince in maniera straripante c’è sempre qualcosa su cui riflettere, bene, allora le righe che seguono vi offriranno degli spunti di riflessione interessanti. L’ultimo quarto d’ora del primo tempo, dopo che l’Atalanta si era portata in vantaggio con 2 reti di scarto, ha visto i nerazzurri farsi raggiungere dalla squadra salentina. Cosa è successo in questo lasso di tempo che ha consentito ai giallorossi di riportarsi in parità e cosa ci suggeriscono i dati? Vediamo tutto.