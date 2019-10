Così Gasp ha costretto Guardiola ad aggiustare il City. Tutti i dati e 6 grafiche

L a gara andata in scena ieri sera all’Etihad Stadium, nasceva con delle premesse assurde. L’Atalanta, fanalino di coda del Gruppo C con 0 punti dopo due giornate, affrontava i giganti del Manchester City, guidati in panchina da Pep Guardiola, icona vivente di una filosofia di calcio che non ha pari al mondo. 2019 punti elo (2ª al mondo alle spalle del Liverpool di Klopp che la precede forte di 2039 punti) ed un valore di mercato di 1,28 miliardi di euro (fonti transfermarkt), per gli uomini di Guardiola. Di fronte a loro, la banda di Gasperini, 31ª con 1735 punti e valore di mercato pari a 265,1 milioni di euro, priva del suo uomo di maggior valore (Duvan Zapata) e con una difesa «incerottata» e «obbligata» nelle scelte.