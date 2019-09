De Zerbi, vi dice qualcosa? Ecco il suo calcio (attacca bene, difende così così)

R oberto De Zerbi è approdato sulla panchina del Sassuolo nell’estate del 2017. Il tecnico bresciano era reduce dallo scorcio di stagione (2016/17) trascorso sulla panchina del Benevento, dove, seppur non essendo riuscito nell’impresa di salvare la squadra giallorossa aveva mostrato lampi di buon gioco. L’approdo in nero verde di De Zerbi era carico di aspettative per società e tifosi. Al suo arrivo il tecnico bresciano ha trovato una formazione sicuramente più competitiva di quella campana, e qui ha cercato di trasmettere il suo progetto tattico, ma il bel gioco si è visto solo a tratti. Nella stagione 2017/18 e 2018/19 il Sassuolo si è classificato sempre all’undicesimo posto in Serie A. Vediamo che tipo di avversaria l’Atalanta si troverà di fronte dal punto di vista tattico.