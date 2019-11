Djimsiti re del Rating post Genova. Le statistiche stagionali nelle tabelle interattive

C’ è sempre una prima volta, anche per la difesa dell’Atalanta. Che fino a due settimane era il problema principale di questa squadra e invece nelle ultime partite ha subito un solo gol dagli alieni del Manchester City e nemmeno uno a Genova contro la Samp. La «prima volta» consiste nella vetta del Rating, finora sempre conquistata da un attaccante, da un centrocampista oppure addirittura da Piergollo Gollini. Stavolta tocca a Berat Djimsiti, che grazie ai 10,5 punti è il migliore della domenica in chiaroscuro. Il centrale albanese non è mai vistoso eppure in questo avvio di stagione ha dimostrato estrema concretezza, almeno sul fronte dei dati puri. Soprattutto sui recuperi palla, suo punto forte, Djimsiti non sfigura (quasi) mai. Anche contro la Samp ha saputo controllare un volpone d’area di rigore come Fabio Quagliarella, sempre pronto a colpire quando meno te l’aspetti. Se non c’è riuscito è al 100% merito del centrale nerazzurro. Altro dato da sottolineare, l’enorme quantità di palle giocate: ben 94.