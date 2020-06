Dove eravamo rimasti? Ah sì, Lecce-Atalanta 2-7. Da allora, da quell’1 marzo, è cambiato tutto. Forse non ha nemmeno più senso pensarci. E invece si riparte proprio da quel risultato, dalla terza “epta vittoria” dei nerazzurri in quello che sarà ricordato come il campionato più strano della storia del calcio italiano. Colpa del virus. Tutti sanno cosa è successo, non c’è bisogno di spiegare nulla. Ora, finalmente, si torna a parlare (anche) di gol, occasioni, falli, recuperi e parate. Lo faremo ancora con il Rating, lo strumento che abbiamo lanciato all’inizio del campionato per valutare le prestazioni «quantitative» dei calciatori nerazzurri. Sulla base delle statistiche raccolte alla fine di ogni gara attribuiamo un punteggio che, sommato con tutti i parametri, va a formare una classifica basa appunto sul Rating. Ogni domenica c’è il Rating di giornata e la graduatoria stagionale aggiornata oltre a tutte le statistiche di squadra.

Eravamo rimasti, appunto, alla splendida vittoria dell’Atalanta in casa del Lecce. Con un Duvan Zapata strepitoso, autore di una tripletta. Era la sua prima vera prestazione maiuscola dopo l’infortunio che lo ha tenuto lontano dal campo in autunno. Zapata quel giorno si è portato a casa il pallone e anche il primo posto nella classifica del Rating di giornata con 28,5 punti.

Per capire meglio a che punto della stagione eravamo abbiamo creato un’infografica con l’inizio di 2020 dell’Atalanta sulla base del punteggio del Rating. Ogni colonna corrisponde a una partita: basta scorrere il mouse sui quadrati colorati per visualizzare tutte le informazioni.