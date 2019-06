D opo 21 anni la Primavera dell’Atalanta è tornata a vincere il campionato primavera, battendo nella finale l’Inter guidata in panchina da Armando Madonna. La formazione guidata da mister Brambilla, pur priva di Carnesecchi, Colpani e Del Prato (convocati con l’under 20 per il mondiale di categoria) è stata in grado di disputare una gara con dati in tendenza con le medie stagionali, pur tenendo conto delle difficoltà che l’avversario presentava.