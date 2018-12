Ecco i segreti della Lazio. Meno gol, ma il gioco non è in calo

L unedì sera l’Atalanta affronterà al Comunale la Lazio di Filippo Inzaghi, che attualmente occupa la quinta posizione in classifica con 25 punti, ed è reduce in campionato da quattro pareggi consecutivi. La Lazio adotta abitualmente il 3-5-1-1 come sistema di gioco, ricorrendo solo in particolari situazioni di svantaggio al 4-4-2 od al 4-3-1-2. I numeri ci dicono che la squadra capitolina, che pur proviene da un non brillante periodo in campionato; rispetto allo scorso anno tira di più, circa 17 tiri di media a gara (contro i 14 circa della scorsa stagione), e produce circa 1,9 xG a gara, contro i circa 1,7xG della scorsa stagione.