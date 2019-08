Ecco il rating: Muriel stacca tutti e Malinovskyi stupisce, subito sul podio

C he Muriel fosse un giocatore affamato di gol lo aveva già dimostrato con le tante maglie indossate negli ultimi anni. Che fosse un giocatore davvero decisivo invece lo ha dimostrato domenica sera a Ferrara contro la Spal. Perché entrare nel secondo tempo con la squadra in vantaggio e prenderla per mano fino alla vittoria non è cosa da tutti. Il colombiano è riuscito a finalizzare l’alta pressione portata dall’Atalanta sulla difesa spallina. Lo dimostra il tesoretto di punti ottenuti nel rating di Corner: due gol, tante occasioni e palle giocate in perfetta sintonia con i compagni di squadra valgono 24 punti, la testa della classifica di giornata e ovviamente di quella stagionale. L’attaccante è stato premiato sia per la doppietta personale, ma anche per il fatto di aver cambiato letteralmente la partita, quindi senza il fardello del -4 imposto agli undici titolari a causa dei due gol subiti nel primo tempo. Un impatto devastante.