Ecco il Verona, fotocopia dell’Atalanta. Ma l’allievo Juric è più prudente del maestro Gasp

I l Verona di Ivan Juric ha molti principi di gioco in comune con l’Atalanta di Gian Piero Gasperini e non potrebbe essere altrimenti, visti i numerosi incroci in carriera tra il tecnico di Grugliasco e il tecnico di Spalato. Il primo incontro tra i due avviene a Crotone. Gasperini è il tecnico dei rossoblu e Juric è un centrocampista della squadra calabrese. Ivan diventa presto un uomo di fiducia di Gasperini e lo seguirà come giocatore anche nell’altra sua avventura in rossoblù con la maglia del grifone. Il 5 luglio 2011 diventa parte dello staff tecnico di Gasperini all’Inter. La collaborazione prosegue anche a Palermo e cessa nel 2013, quando Juric, impegnato a Coverciano nel corso di corso di abilitazione per il master di allenatori professionisti Prima Categoria-UEFA Pro, decide di uscire dallo staff di Gasperini. Qui, vedremo cosa di Gasp ha conservato Juric, e in cosa si è differenziato.