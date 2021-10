Empoli-Atalanta, lo studio dei dati. Ilicic, il grande ritorno: è la partita con l’Index più alto di tutta la stagione nerazzurra

Partiamo proprio dall’Index di squadra. L’Atalanta ha totalizzato nella gara contro l’Empoli 292 punti, avvicinandosi in questo modo alle media della stagioni precedenti. Per la squadra di Andreazzoli invece, una prestazione in linea con quelle espresse nelle prime sette giornate di A (247 punti di media) e che si è attestata a 246 punti.