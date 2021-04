Fiorentina-Atalanta, preview tattica. La «Viola», buoni solisti ma gruppo mal costruito. Ecco come giocano

Classe 1970, appassionato di sport in generale, di calcio in particolare. Affascinato da sempre dalle statistiche legate allo sport. Allenatore di basket FIP e…

D opo le improvvise dimissioni di Cesare Prandelli, la guida tecnica della Fiorentina è tornata tra le mani di Giuseppe Iachini. Il tecnico originario di Ascoli Piceno era stato esonerato dai gigliati lo scorso 9 novembre, dopo il deludente (così riteneva la proprietà) pareggio per 0-0 contro il Parma. La Viola, al momento del suo esonero, occupava la dodicesima posizione in classifica, con 8 punti, frutto di 2 vittorie, 2 pareggi e 3 sconfitte. Lo scorso 24 marzo, quando Iachini ha ripreso in mano le redini della Fiorentina, l’ha ritrovata due posizioni sotto a dove l’aveva lasciata: quattordicesima posizione con 29 punti, frutto di 7 vittorie, 8 pareggi e 13 sconfitte.