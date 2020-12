Freuler, «il centrocampista più sottovalutato d’Europa» (BBC). Ma l’Atalanta si gode i suoi numeri: eccoli

U n pareggio in casa della Juventus, per un’Atalanta che in campionato sta ritrovando se stessa. Al vantaggio dei bianconeri, la squadra di Gasperini non si è arresa, anzi. Ha pareggiato e poi cercato in tutti i modi di vincere la partita, dimostrando di esserci ancora, di poter correre anche quest’anno per un posto tra le grandi del campionato. E il gol del pareggio? Firmato Remo Freuler, con una giocata delle sue. Recupero palla in pressing sulla trequarti avversaria, falcata verso il limite dell’area e missile terra aria ad infilarsi sotto la traversa. Non è un caso se, qualche settimana fa, la BBC si fosse chiesta se il Liverpool stesse per affrontare il centrocampista più sottovalutato d’Europa. Quantità per il centrocampo, qualità in fase d’impostazione e un vizio del gol sempre più presente. Segna solo gol belli, Freuler. Chiunque ricorda quello segnato al Valencia, qualcuno forse si è perso le due reti siglate con la Svizzera a Germania e Spagna, mercoledì è tornato a far esplodere il popolo atalantino.