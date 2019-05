Gasp deve «inventarsi» un difensore. I dati dicono de Roon, il dubbio resta

M ancano quattro partite e poi la stagione dell’Atalanta sarà terminata. Una delle stagioni più esaltanti, più divertenti. Le emozioni dei tifosi nerazzurri sono salite sulle montagne russe in estate e sembrano non voler più scendere, un’altalena continua. Su, giù. Impossibile fare un bilancio di questa annata, nonostante manchino poche gare, perché non c’è ancora nulla di deciso. In questo momento, Gasperini e i suoi ragazzi possono conquistare la Champions League e riportare a Bergamo la Coppa Italia, ma anche arrivare ottavi in campionato e perdere la finalissima contro la Lazio. Insomma, può succedere davvero di tutto.