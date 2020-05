Germania, il calcio che riparte. Nostalgia del Borussia o curiosità per il Lipsia? Ecco le partite da guardare nel weekend

I l popolo del calcio ha fame di partite. Con mezza Europa che ancora fatica a rimettersi in moto, la locomotiva tedesca riprenderà a correre a pieni giri dal prossimo weekend. Certo, anche la Bundesliga non è stata esentata dai problemi, visto che nelle settimane precedenti, quando i club sono stati sottoposti ai previsti test a tappeto, si sono registrati 11 casi di positività al test del Covid-19. I casi che riguardavano staff e giocatori sono stati isolati e nel frattempo il calcio può ripartire con il placet della cancelliera Angela Merkel. Delle misure adottate dal campionato tedesco abbiamo già abbondantemente parlato qui, e non saranno motivo di ulteriore approfondimento nelle righe che seguono. Ci concentreremo invece su una presentazione delle gare, considerando che con gli altri campionati fermi, l’attenzione dei molti appassionati si sposterà sul campionato tedesco, proprio come ha tenuto a ricordare Manuel Neuer (portiere del Bayern di Monaco) al Frankfurter Allgemeine Zeitung: «Gli occhi di tutti i paesi d’Europa anzi del mondo, saranno puntati su di noi. Si tratta di una responsabilità enorme, di cui dobbiamo essere coscienti fino all’ultima cellula del nostro corpo».