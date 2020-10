Gioco rapido e verticale nei principi del Cagliari, ma l’avversaria dell’Atalanta è ancora un cantiere: lo dicono i dati

T erza gara in sette giorni per la squadra di Gasperini. L’avversario di turno è il Cagliari allenato da Eusebio Di Francesco. I rossoblu sono reduci dal pareggio all’esordio con il Sassuolo (1-1) e dalla sconfitta interna con la Lazio (0-2). I rossoblu sono un cantiere aperto, come molte delle squadre che hanno cambiato guida tecnica durante la sosta estiva. Un pò come il Torino di Giampaolo, la squadra allenata da Di Francesco, non si trova ancora a suo agio con il nuovo abito tattico ritagliato dal proprio allenatore.