S i può cercare di rappresentare graficamente l’efficienza dell’attacco di una squadra? Nelle righe che seguono, vedremo come incastrare graficamente due serie di dati tra loro per cercare di ottenere ciò che ci proponiamo. Abbiamo utilizzato gli xG per tiro (fonte dati understat) e i tiri effettuati di media dai club per 90 minuti (fonte dati legaserie A).